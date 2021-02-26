МИД РФ: Запад отвергает все неудобные вопросы по Навальному

Захарова напомнила, что на запросы российской стороны не отреагировала Франция, когда ее спрашивали о результатах анализов Навального. По ее словам, глава российского МИД Сергей Лавров просил своего французского коллегу дать пояснения о нестыковках в утверждении об отравлении Навального, которые были изложены в письме врача-невролога Козака. Не отреагировала Франция и на официальные запросы российских органов власти, напомнила она.

«Париж стал просто активным участником информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова надо отвечать», - подчеркнула Захарова.

Как сообщалось ранее, Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», член ОНК Ева Меркачева предположила, что вероятно, это будет ИК №2 в городе Покров.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

