МИД РФ: Запад отвергает все неудобные вопросы по Навальному
Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки в контексте ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Любые неудобные вопросы, любые предложения поговорить с фактами на руках, любые предложения обменяться данными полностью блокируются», - посетовала она.
Захарова напомнила, что на запросы российской стороны не отреагировала Франция, когда ее спрашивали о результатах анализов Навального. По ее словам, глава российского МИД Сергей Лавров просил своего французского коллегу дать пояснения о нестыковках в утверждении об отравлении Навального, которые были изложены в письме врача-невролога Козака. Не отреагировала Франция и на официальные запросы российских органов власти, напомнила она.
«Париж стал просто активным участником информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова надо отвечать», - подчеркнула Захарова.
Как сообщалось ранее, Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», член ОНК Ева Меркачева предположила, что вероятно, это будет ИК №2 в городе Покров.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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