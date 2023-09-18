МИД РФ вызвал посла Франции из-за недопуска журналистов на конференцию Макрона
Министерство иностранных дел РФ вызвало французского посла в стране Пьера Леви, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что послу выражен протест из-за недопуска журналистов из России на конференцию президента республики Эммануэля Макрона. В МИД указали, что французская сторона нарушила принцип свободы прессы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотели бы «хотя бы визуально оставаться посредниками» в украинском конфликте. По его словам, они эту возможность «де-факто утратили», так как «утратили свою суверенность во всей этой истории». Он добавил, что вся заявления европейских стран о переговорах с Россией – показательные, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru