МИД Рф выразил решительный протест из-за антироссийской акции в Киеве

МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за провокационных акций у российского посольства в Киеве. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Возле российского посольства 26 мая украинские радикалы устроили антироссийскую акцию, в ходе которой заблокировали центральный вход в здание. Прозвучали также угрозы и оскорбления в адрес России и российских властей.

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В России рассматривают новую провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и требуют принять меры по недопущению подобных акций в будущем.

Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста в связи с инцидентом.

26 мая в украинской столице у здания посольства РФ была организована акция в память о погибших в Донбассе украинских военнослужащих. Активисты в ходе мероприятия сожгли и растоптали макет Кремля, изготовленный из бумаги. Также на заборе дипведомства появились плакаты с изображениями погибших военных.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:УкраинаМИД РФ
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