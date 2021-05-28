МИД Рф выразил решительный протест из-за антироссийской акции в Киеве
МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за провокационных акций у российского посольства в Киеве. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Возле российского посольства 26 мая украинские радикалы устроили антироссийскую акцию, в ходе которой заблокировали центральный вход в здание. Прозвучали также угрозы и оскорбления в адрес России и российских властей.
В России рассматривают новую провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и требуют принять меры по недопущению подобных акций в будущем.
Посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста в связи с инцидентом.
26 мая в украинской столице у здания посольства РФ была организована акция в память о погибших в Донбассе украинских военнослужащих. Активисты в ходе мероприятия сожгли и растоптали макет Кремля, изготовленный из бумаги. Также на заборе дипведомства появились плакаты с изображениями погибших военных.
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