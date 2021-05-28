МИД Рф выразил решительный протест из-за антироссийской акции в Киеве

МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за провокационных акций у российского посольства в Киеве. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Возле российского посольства 26 мая украинские радикалы устроили антироссийскую акцию, в ходе которой заблокировали центральный вход в здание. Прозвучали также угрозы и оскорбления в адрес России и российских властей.