МИД РФ выразил протест послу Узбекистана

В пресс-службе российского ведомства указали, что считают подобные заявления оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, а их содержание и тональность полностью противоречат отношениям, которые связывают Россию и Узбекистан.

«Рассчитываем, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля», - говорится в заявлении российского министерства.

В МИД РФ также выразили убеждённость в том, что «любые попытки изнутри или извне поссорить народы» России и Узбекистана обречены на провал.

Ранее в МИД РФ были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии, в связи «с отсутствием должной реакции» на неоднократные обращения Москвы на тему обеспечения безопасности на выборах президента РФ в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

