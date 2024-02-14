МИД РФ выразил протест послу Узбекистана
Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов был вызван в МИД РФ в связи с высказываниями ректора университета журналистики и массовых коммуникаций республики Шерзода Кудратходжаева о гражданах, не владеющих узбекским языком.
В пресс-службе российского ведомства указали, что считают подобные заявления оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, а их содержание и тональность полностью противоречат отношениям, которые связывают Россию и Узбекистан.
«Рассчитываем, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля», - говорится в заявлении российского министерства.
В МИД РФ также выразили убеждённость в том, что «любые попытки изнутри или извне поссорить народы» России и Узбекистана обречены на провал.
Ранее в МИД РФ были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии, в связи «с отсутствием должной реакции» на неоднократные обращения Москвы на тему обеспечения безопасности на выборах президента РФ в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru