МИД РФ выразил протест британскому послу за «хамские высказывания» про Путина

Отмечается, что послу вручили записку с заявлением о «неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей» власти Великобритании. Как считают в МИД, за такие высказывания в приличном обществе приносят извинения.

Также в ведомстве призвали не тиражировать «заведомо ложную информацию», в том числе об угрозах РФ применения ядерного оружия.

Ранее Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Путин вряд ли начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной». Британский премьер назвал действия президента России «идеальным примером токсичной маскулинности».

