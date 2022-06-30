МИД РФ выразил протест британскому послу за «хамские высказывания» про Путина

МИД РФ вызвал британского посла Дебору Броннерт и выразил ей протест в связи с «откровенно хамскими высказываниями» властей Великобритании о Путине, России и российском народе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

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Отмечается, что послу вручили записку с заявлением о «неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей» власти Великобритании. Как считают в МИД, за такие высказывания в приличном обществе приносят извинения.

Также в ведомстве призвали не тиражировать «заведомо ложную информацию», в том числе об угрозах РФ применения ядерного оружия.

Ранее Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Путин вряд ли начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной». Британский премьер назвал действия президента России «идеальным примером токсичной маскулинности».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМИД РФ
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