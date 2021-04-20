МИД РФ выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата

Москва выражает протест Киеву в связи с высылкой из Украины российского дипломата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

В ведомстве назвали решение Киева очередным недружественным шагом, подчеркнув, что все обвинения в сторону российского дипломата считают беспочвенными.