МИД РФ выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
Москва выражает протест Киеву в связи с высылкой из Украины российского дипломата. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
В ведомстве назвали решение Киева очередным недружественным шагом, подчеркнув, что все обвинения в сторону российского дипломата считают беспочвенными.
В сообщении также сказано, что попытки Киева якобы симметрично ответить на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России консула Украины в Санкт-Петербурге неприемлемы. В МИД пояснили, что украинский посол был задержан при попытке приобрести базы данных российских правоохранительных органов.
Россия теперь оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.
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