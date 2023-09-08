МИД РФ: В G7 оказывают давление на Индию из-за Украины
Страны G7 оказывают давление на Индию для того, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Отмечается, что на этом фоне Индия старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20. Подчеркивается, что давление на Индию оказывают в основном США, Великобритания, Германия и Франция.
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Bloomberg сообщал, что страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru