МИД РФ: В G7 оказывают давление на Индию из-за Украины

Отмечается, что на этом фоне Индия старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20. Подчеркивается, что давление на Индию оказывают в основном США, Великобритания, Германия и Франция.

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Bloomberg сообщал, что страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

