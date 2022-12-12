МИД РФ упрекнул Австралию в лицемерии
В российском МИД обвинили власти Австралии в лицемерии из-за нежелания расследовать убийства мирных жителей военными этой страны в Афганистане, передает РИА Новости.
В официальном сообщении сказано, что политический класс Австралии всегда заявляет о якобы приверженности «миропорядку, основанному на правилах».
К уголовной ответственности не привлекли ни одного из 19 действующих или экс-военных, в отношении которых были получены доказательства о преступлениях в Афганистане, добавили в ведомстве.
Два года назад в Австралии учредили специальное следственное бюро в ответ на «Доклад Бреретона» о военных преступлениях австралийцев в Афганистане. Активисты продолжают требовать привлечь к ответственности виновных, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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