МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

МИД РФ сообщил о прекращении межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, говорится на портале правовых актов.

Отмечается, что соглашение прекратило действие 21 мая 2024 года. Подписано соглашение было 13 октября 1993 года в Токио.

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В ноябре прошлого года Россия уведомила Японию о выходе из соглашения в области сокращения ядерного оружия. В заявлении МИД РФ указано, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, в связи с чем «продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы» национальной безопасности России, является невозможным.

Ранее глава японского кабмина, выступая в Конгрессе США, указал, что Россия якобы угрожает «применением ядерного оружия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеМИД РФЯпония

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