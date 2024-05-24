МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия
МИД РФ сообщил о прекращении межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, говорится на портале правовых актов.
Отмечается, что соглашение прекратило действие 21 мая 2024 года. Подписано соглашение было 13 октября 1993 года в Токио.
В ноябре прошлого года Россия уведомила Японию о выходе из соглашения в области сокращения ядерного оружия. В заявлении МИД РФ указано, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, в связи с чем «продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы» национальной безопасности России, является невозможным.
Ранее глава японского кабмина, выступая в Конгрессе США, указал, что Россия якобы угрожает «применением ядерного оружия», передает «Радиоточка НСН».
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