МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

В ноябре прошлого года Россия уведомила Японию о выходе из соглашения в области сокращения ядерного оружия. В заявлении МИД РФ указано, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, в связи с чем «продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы» национальной безопасности России, является невозможным.

Ранее глава японского кабмина, выступая в Конгрессе США, указал, что Россия якобы угрожает «применением ядерного оружия», передает «Радиоточка НСН».

