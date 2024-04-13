Дипломат Полянский раскритиковал заявление Кисиды о ядерных угрозах России
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе.
Ранее глава японского кабмина, выступая в Конгрессе США, указал, что Россия якобы угрожает «применением ядерного оружия». Кисида выразил обеспокоенность в связи с якобы существующими рисками «еще одной катастрофы, связанной с использованием ядерного оружия».
«Стыд и позор», — написал Полянский в соцсети Х, комментируя слова премьера Японии.
Между тем зампостпреда страны при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио не смирится с «российской ядерной угрозой». Дипломат подчеркнула, что катастрофа, подобная атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, не должна повториться. При этом Сино умолчала о виновных в атаках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru