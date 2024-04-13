Дипломат Полянский раскритиковал заявление Кисиды о ядерных угрозах России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды о ядерной угрозе.

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Ранее глава японского кабмина, выступая в Конгрессе США, указал, что Россия якобы угрожает «применением ядерного оружия». Кисида выразил обеспокоенность в связи с якобы существующими рисками «еще одной катастрофы, связанной с использованием ядерного оружия».

«Стыд и позор», — написал Полянский в соцсети Х, комментируя слова премьера Японии.

Между тем зампостпреда страны при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио не смирится с «российской ядерной угрозой». Дипломат подчеркнула, что катастрофа, подобная атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, не должна повториться. При этом Сино умолчала о виновных в атаках.

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ФОТО: РИА Новости
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