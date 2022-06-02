МИД: РФ с тревогой восприняла информацию о новой силовой операции Турции в Сирии

РФ с тревогой восприняла информацию о новой силовой операции в северной части Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Также в МИД выразили надежду, что Анкара воздержится от действий, которые могут ухудшить ситуацию в стране.

23 мая 2022 года Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии для расширения зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции «Источник мира».

По данным турецких СМИ, операция, в которой планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, может начаться в ближайшее время.



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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:СирияТурция
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