МИД: РФ с тревогой восприняла информацию о новой силовой операции Турции в Сирии
РФ с тревогой восприняла информацию о новой силовой операции в северной части Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Также в МИД выразили надежду, что Анкара воздержится от действий, которые могут ухудшить ситуацию в стране.
23 мая 2022 года Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии для расширения зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции «Источник мира».
По данным турецких СМИ, операция, в которой планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, может начаться в ближайшее время.
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