МИД РФ: Россия примет меры для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО

России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявили в МИД РФ.

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Финляндия во вторник, 4 апреля, официально станет новым членом НАТО. Также продолжается процесс принятия Швеции. Её заявка обсуждается с участием Турции, которая имеет претензии к Стокгольму.

В российском МИД подчеркнули, что интеграция Финляндии в в Североатлантический альянс негативно отразится и на российско-финляндских двусторонних отношениях.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.

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ФОТО: РИА Новости
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