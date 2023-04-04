МИД РФ: Россия примет меры для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО

Финляндия во вторник, 4 апреля, официально станет новым членом НАТО. Также продолжается процесс принятия Швеции. Её заявка обсуждается с участием Турции, которая имеет претензии к Стокгольму.

В российском МИД подчеркнули, что интеграция Финляндии в в Североатлантический альянс негативно отразится и на российско-финляндских двусторонних отношениях.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.

