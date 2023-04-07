Лавров: Россия задумается, нужна ли зерновая сделка вообще
Россия будет думать, нужно ли стране участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Как отметил глава МИД, Москва, продлив сделку на 60 дней вместо 120, пошла на «небольшое обострение». Россия задумается о необходимости соглашения, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту российских удобрений и продовольствия.
Лавров добавил, что Москва может начать работу вне рамок зерновой инициативы. По словам министра, к этому готовы Турция и Катар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru