Лавров: Россия задумается, нужна ли зерновая сделка вообще

Как отметил глава МИД, Москва, продлив сделку на 60 дней вместо 120, пошла на «небольшое обострение». Россия задумается о необходимости соглашения, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту российских удобрений и продовольствия.

Лавров добавил, что Москва может начать работу вне рамок зерновой инициативы. По словам министра, к этому готовы Турция и Катар.

