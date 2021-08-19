МИД РФ: Речь об эвакуации российского посольства в Афганистане не идет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время нет необходимости в эвакуации российского посольства в Кабуле.
«Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она также отметила, что «талибы активно взялись за наведение порядка и демонстрируют настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами, в частности бывшим президентом Афганистана Карзаем».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чем захват власти талибами в Афганистане обернется для России.
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