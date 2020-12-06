Третий - лишний. Зачем США лезут в «драку» за Южные Курилы
Политики и ученые в эфире НСН оценили «присвоение» японского гражданства южнокурильцам в правилах о грин-картах США.
Уроженцев островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, признали в США гражданами Японии. Согласно правилам розыгрыша грин-карт, жители Южных Курил оплачивают налоги в Японии, а жители Южного Сахалина – в России. Документ опубликован на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.
Обладатели грин-карт, согласно американским законам, должны платить налоги со всех доходов, где бы их не получили. При этом налог, который уплачен в другой стране, засчитывается в пользу США.
Соединенные Штаты поддерживают Японию в территориальных притязаниях на острова Южных Курил.
По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва, которым он поделился с НСН, именно присутствие американских военных на территории Японии мешает подписанию мирного договора между Москвой и Токио.
«Меня смущает в официальной позиции Японии, что в ежегоднике по внешней политике страны эти острова обозначены вновь как территория Японии. И на эту позицию мы уже отреагировали. Отметив, что это - неприемлемая позиция. Но в силу того, что японцы отказываются признавать итоги Второй мировой войны и продолжают сохранять свое военное сотрудничество с США, которое позволяет использовать Вашингтона всю территорию страны в своих военных целых, эти два непреодолимых препятствия лишает дискуссию какой бы то не было перспективы», - резюмировал Константин Косачев.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН подтвердил, что договор о безопасности, заключенный между США и Японией, является одним из главных препятствий в переговорах Москвы и Токио по вопросу взаимодействия на Южных Курилах.
«По американо-японскому договору о безопасности, США могут размещать свои объекты на любой территории, находящейся под контролем Японии. Если Япония, получив Курилы, решит по каким-то причинам эту территорию не предоставлять под военные цели США, американцы лишат ее поддержки в противостоянии Китаю.
Россия осторожно подходит к переговорам с Японией по Курилам, потому что опасается появления на островах военных баз США, если территория будет передана Токио. Несколько лет назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждал этот вопрос со своим японским коллегой и спрашивал о гарантиях отсутствия американских военных на Курильских островах в случае их передачи Японии. Представитель Токио не смог их предоставить», - констатировал эксперт.
По мнению Кистанова, подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.
«Я считаю, что мы 75 лет без мирного договора обходились и еще 75 лет можем обходиться. Он ничего не решает. Это прикрытие для того, чтобы Япония получила обратно острова», - заключил ученый.
Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии.
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