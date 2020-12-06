Третий - лишний. Зачем США лезут в «драку» за Южные Курилы

«По американо-японскому договору о безопасности, США могут размещать свои объекты на любой территории, находящейся под контролем Японии. Если Япония, получив Курилы, решит по каким-то причинам эту территорию не предоставлять под военные цели США, американцы лишат ее поддержки в противостоянии Китаю.

Россия осторожно подходит к переговорам с Японией по Курилам, потому что опасается появления на островах военных баз США, если территория будет передана Токио. Несколько лет назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждал этот вопрос со своим японским коллегой и спрашивал о гарантиях отсутствия американских военных на Курильских островах в случае их передачи Японии. Представитель Токио не смог их предоставить», - констатировал эксперт.

По мнению Кистанова, подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.

«Я считаю, что мы 75 лет без мирного договора обходились и еще 75 лет можем обходиться. Он ничего не решает. Это прикрытие для того, чтобы Япония получила обратно острова», - заключил ученый.

Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии.

