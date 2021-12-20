МИД РФ призвал США «срочно» ответить на предложения по безопасности
Москва надеется, что Вашингтон усвоил необходимость «срочного» ответа на предложения о гарантиях по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его словам, на сегодняшний день еще нет понимания, в какой форме возможен ответ США на предложения Москвы. Рябков подчеркнул, что вопрос срочный и он не терпит отлагательств.
Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.
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