МИД РФ призвал США «срочно» ответить на предложения по безопасности

Москва надеется, что Вашингтон усвоил необходимость «срочного» ответа на предложения о гарантиях по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

МИД России: Предложения РФ по гарантиям безопасности критикуют за «откровенность»

По его словам, на сегодняшний день еще нет понимания, в какой форме возможен ответ США на предложения Москвы. Рябков подчеркнул, что вопрос срочный и он не терпит отлагательств.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: РИА Новости
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