МИД РФ призвал США «срочно» ответить на предложения по безопасности

По его словам, на сегодняшний день еще нет понимания, в какой форме возможен ответ США на предложения Москвы. Рябков подчеркнул, что вопрос срочный и он не терпит отлагательств.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

