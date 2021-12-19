МИД России: Предложения РФ по гарантиям безопасности критикуют за «откровенность»

Также Грушко подчеркнул, что принципы НАТО применяют в организации по-разному.

«Например, когда вели разговоры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, ему же не говорили в период объединения Германии, что "любое государство может вступить в НАТО, это свобода выбора". Они говорили, что не продвинется НАТО ни на дюйм на восток. Германия просила разрешения у Советского союза, и было найдено решение - не готов сейчас комментировать, было ли оно правильное», - отметил Грушко.

НАТО по двусторонним каналам не отреагировала на предложения российской стороны по обеспечению безопасности и нерасширению альянса на восток, также отметил замглавы МИД.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что предложения России по гарантиям безопасности в НАТО планируют обсудить на следующей неделе.

