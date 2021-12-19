МИД России: Предложения РФ по гарантиям безопасности критикуют за «откровенность»
По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, предложения России по гарантиям безопасности не имеют скрытой повестки. Запад критикует их именно за то, что инициативы «очень откровенны», сообщает «Интерфакс».
Также Грушко подчеркнул, что принципы НАТО применяют в организации по-разному.
«Например, когда вели разговоры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, ему же не говорили в период объединения Германии, что "любое государство может вступить в НАТО, это свобода выбора". Они говорили, что не продвинется НАТО ни на дюйм на восток. Германия просила разрешения у Советского союза, и было найдено решение - не готов сейчас комментировать, было ли оно правильное», - отметил Грушко.
НАТО по двусторонним каналам не отреагировала на предложения российской стороны по обеспечению безопасности и нерасширению альянса на восток, также отметил замглавы МИД.
Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что предложения России по гарантиям безопасности в НАТО планируют обсудить на следующей неделе.
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