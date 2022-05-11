МИД РФ потребовал от польских властей извинений за нападение на посла
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении говорится, что российские власти расценивают произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции и считают, что польская сторона не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов, то есть не выполнила одно из главных обязательств.
«Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — заключили в МИД РФ.
Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов, сообщает RT.
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