МИД РФ потребовал от польских властей извинений за нападение на посла

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ в связи с нападением на российского посла Сергея Андреева, сообщает пресс-служба министерства.

Глава МВД Польши заявил, что понимает чувства напавших на посла РФ

В сообщении говорится, что российские власти расценивают произошедшее как грубое нарушение Венской конвенции и считают, что польская сторона не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов, то есть не выполнила одно из главных обязательств.

«Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — заключили в МИД РФ.

Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:НападениеПосолПольшаРоссияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры