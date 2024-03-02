МИД РФ потребовал объяснений от ФРГ из-за планов атаки на Крымский мост
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян разместила в Сети запись разговоров офицеров бундесвера Германии о планах ударов по Крымскому мосту. МИД РФ потребовал от Германии соответствующих объяснений, передает ТАСС.
«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала медиаменеджер в Telegram.
Симоньян представила пользователям аудио и текстовую расшифровку разговора представителей бундесвера. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus – десятков ракет, которые потребуются с учетом протяженности моста.
Участниками разговора, который якобы состоялся 19 февраля, были начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Греф, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и еще двое сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера, сообщает RT.
О высокой степени подлинности аудиозаписи беседы немецких военных заявили в изданиях Die Welt, Spiegel и Bild.
МИД России в связи с этой публикацией потребовал объяснений от немецких властей.
«Требуем от Германии объяснений», — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову ТАСС.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставка Украине крылатых ракет Taurus чревата втягиванием Германии в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росгвардия: На дом в Санкт-Петербурге упал беспилотник
- Актер «Слова пацана» Леон Кемстач появится в двух новых проектах в 2025 году
- Журналист Пивоваров объявил об увольнении части команды проекта «Редакция»
- Гладков сообщил о взрыве и обстреле в двух районах Белгородской области
- МИД РФ потребовал объяснений от ФРГ из-за планов атаки на Крымский мост
- Артист Максим Галкин* раскритиковал коллег Газманова и Бабкину
- Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами
- Хуснуллин: Потребности в детсадах и школах в Мариуполе закроют полностью
- Собянин: В прошлом году запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта
- Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru