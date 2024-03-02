МИД РФ потребовал объяснений от ФРГ из-за планов атаки на Крымский мост

«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала медиаменеджер в Telegram.

Симоньян представила пользователям аудио и текстовую расшифровку разговора представителей бундесвера. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus – десятков ракет, которые потребуются с учетом протяженности моста.



Участниками разговора, который якобы состоялся 19 февраля, были начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Греф, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и еще двое сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера, сообщает RT.



О высокой степени подлинности аудиозаписи беседы немецких военных заявили в изданиях Die Welt, Spiegel и Bild.

МИД России в связи с этой публикацией потребовал объяснений от немецких властей.

«Требуем от Германии объяснений», — цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставка Украине крылатых ракет Taurus чревата втягиванием Германии в конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





