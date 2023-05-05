Колумбия не будет принимать рейсы с мигрантами из США

Причиной демарша Боготы стали жалобы колумбийцев на жестокое обращение с ними со стороны американских силовиков в центрах содержания в США и в самолетах при пересылке на родину.

«Из-за невыполнения соглашения о гуманном обращении в отношении колумбийцев, а также жестокого и унижающего достоинство обращения с людьми во время полета, Колумбия перестанет принимать рейсы из США с мигрантами», - говорится в заявлении миграционной службы южноамериканской республики.

Ранее бывшего лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выслали из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

