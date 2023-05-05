Колумбия не будет принимать рейсы с мигрантами из США
Колумбия не будет принимать своих граждан, высылаемых из США. Об этом заявили в колумбийской миграционной службе, сообщает «МК».
Причиной демарша Боготы стали жалобы колумбийцев на жестокое обращение с ними со стороны американских силовиков в центрах содержания в США и в самолетах при пересылке на родину.
«Из-за невыполнения соглашения о гуманном обращении в отношении колумбийцев, а также жестокого и унижающего достоинство обращения с людьми во время полета, Колумбия перестанет принимать рейсы из США с мигрантами», - говорится в заявлении миграционной службы южноамериканской республики.
Ранее бывшего лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выслали из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru