Колумбия не будет принимать рейсы с мигрантами из США

Колумбия не будет принимать своих граждан, высылаемых из США. Об этом заявили в колумбийской миграционной службе, сообщает «МК».

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Причиной демарша Боготы стали жалобы колумбийцев на жестокое обращение с ними со стороны американских силовиков в центрах содержания в США и в самолетах при пересылке на родину.

«Из-за невыполнения соглашения о гуманном обращении в отношении колумбийцев, а также жестокого и унижающего достоинство обращения с людьми во время полета, Колумбия перестанет принимать рейсы из США с мигрантами», - говорится в заявлении миграционной службы южноамериканской республики.

Ранее бывшего лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо выслали из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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