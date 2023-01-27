МИД РФ: послу Латвии предписано покинуть Российскую Федерацию
Посол Латвии Марис Риекстиньш должен покинуть территорию России в течении двух недель. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В сообщении говорится, что временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка была вызвана в российское дипведомство, где российская сторона выразила свой решительный протест в связи решением Риги понизить уровень российско-латвийских дипломатических отношений.
«Подчёркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается... Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», - добавили в МИД РФ.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии».
Ранее МИД Латвии объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией и обязал посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля, сообщает RT.
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