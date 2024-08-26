МИД РФ: Послу Индии разъяснили позицию России по конфликту на Украине

Заглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индия в РФ Винаем Кумаром. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

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Отмечается, что в ходе встречи «стороны сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам».

«Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине», - говорится в заявлении МИД РФ.

В сообщении также отмечается, что встреча Галузина и Кумара прошла в «доверительной конструктивной атмосфере».

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди во время своего визита в Киев заявил, что Индия готова принимать активное участие в любых усилиях по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, пишут «Известия».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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