В Белом доме допустили, что визит Моди на Украину может быть полезным

Визит на Украину главы индийского правительства Нарендры Моди мог бы быть полезным. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил портал Barron's.

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По его словам, поездка Моди на Украину принесет пользу, если она поможет достичь сценария окончания российско-украинского конфликта, отражающего позицию президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель Белого дома также назвал премьер-министра Индии «сильным и хорошим» союзником США.

Ранее Моди заявил о готовности Индии помочь урегулировать конфликты в Западной Азии и на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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