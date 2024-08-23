В Белом доме допустили, что визит Моди на Украину может быть полезным
Визит на Украину главы индийского правительства Нарендры Моди мог бы быть полезным. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил портал Barron's.
По его словам, поездка Моди на Украину принесет пользу, если она поможет достичь сценария окончания российско-украинского конфликта, отражающего позицию президента Украины Владимира Зеленского.
Представитель Белого дома также назвал премьер-министра Индии «сильным и хорошим» союзником США.
Ранее Моди заявил о готовности Индии помочь урегулировать конфликты в Западной Азии и на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru