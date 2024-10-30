МИД РФ: Послу Финляндии заявили протест из-за ареста недвижимости России

В сообщении говорится, что финскому послу был заявлен решительный протест в связи наложением ареста на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии.

Отмечается, что речь также идёт о защищённой дипломатическим иммунитетом недвижимости, которую посольство РФ использует в служебных целях.

«Российская сторона потребовала пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение... в противном случае ответственность за последствия таких действий финских властей будет лежать на Хельсинки», - заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что при необходимости российская сторона предпримет ответные меры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои имущественные интересы на фоне ареста российских объектов недвижимости в Финляндии, сообщает RT.

