МИД РФ: Послу Финляндии заявили протест из-за ареста недвижимости России
Посол Финляндии в России Мария Лиивала была вызвана в российский МИД. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
В сообщении говорится, что финскому послу был заявлен решительный протест в связи наложением ареста на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии.
Отмечается, что речь также идёт о защищённой дипломатическим иммунитетом недвижимости, которую посольство РФ использует в служебных целях.
«Российская сторона потребовала пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение... в противном случае ответственность за последствия таких действий финских властей будет лежать на Хельсинки», - заявили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что при необходимости российская сторона предпримет ответные меры.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои имущественные интересы на фоне ареста российских объектов недвижимости в Финляндии, сообщает RT.
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