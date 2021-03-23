МИД РФ пообещал Болгарии зеркальные меры за высылку дипломатов
Россия оставляет за собой право на «зеркальные» ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
МИД Болгарии в понедельник объявил persona nоn grata двоих дипработников российского посольства и потребовал от них покинуть страну за 72 часа. Их подозревают в шпионаже в пользу России.
Захарова напомнила, что высылка российских дипломатов из Болгарии за последние полтора года происходит в пятый раз и всегда – без предъявления доказательств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- Ряд коронавирусных льгот отменят в России с 1 апреля
- В России социальные доплаты к пенсии будут назначать без заявления
- ЦБ РФ заявил о грядущем обновлении дизайна банкнот большинства номиналов
- МИД РФ пообещал Болгарии зеркальные меры за высылку дипломатов
- ОНК: Обвиняемый во взяточничестве губернатор Пензенской области отказался признать вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru