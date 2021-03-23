МИД РФ пообещал Болгарии зеркальные меры за высылку дипломатов

Россия оставляет за собой право на «зеркальные» ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, приводит РИА Новости слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД Болгарии в понедельник объявил persona nоn grata двоих дипработников российского посольства и потребовал от них покинуть страну за 72 часа. Их подозревают в шпионаже в пользу России.

Захарова напомнила, что высылка российских дипломатов из Болгарии за последние полтора года происходит в пятый раз и всегда – без предъявления доказательств.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолгарияМИД РФ
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