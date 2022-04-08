МИД РФ подтвердил высылку в качестве ответа 45 дипломатов Польши

Москва в качестве ответной меры высылает 45 польских дипломатов, подтвердили в министерстве иностранных дел России. Вызванному на Смоленскую площадь послу Польшу заявлено, что объявление Варшавой персонами нон-грата такого же числа дипломатов РФ демонстрирует намерение окончательно разрушить двусторонние отношения.

Польские дипломаты должны покинуть пределы Росси до 13 апреля. Польша 23 марта объявила о высылке 45 дипсотрудников РФ под предлогом того, что они занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. Обычно это означает шпионскую деятельность.

Список подозреваемых российских дипломатов составило Агентство внутренней безопасности Польши. Массовые высылки работников внешнеполитического ведомства РФ из стран ЕС и союзников начались в конце марта, общая численность объявленных персонами нон-грата приближается к 400.

Демарш связан с обвинением военнослужащих РФ в убийстве мирных жителей Украины. Официальная Москва, включая Кремль, Минобороны и МИД РФ утверждает, что это фейк.

