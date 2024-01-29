МИД РФ отверг обвинения во вмешательстве в конфликт Вашингтона и Техаса
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал публикации иностранных СМИ о том, что Москва якобы провоцирует конфликт между Техасом и властями США. Слова дипломата приводит ТАСС.
Рябков заявил, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не намерена этого делать. По мнению замглавы МИД, представители Демократической и Республиканской партий пытаются заработать политические очки на российской теме.
Ранее Верховный суд США постановил убрать проволочное заграждение на участке границы с Мексикой в Техасе. Национальная гвардия штата взяла погранпереходы под свой контроль. Губернатор Грег Эббот заявил о готовности к конфликту с федеральными властями.
Бывший президент Дональд Трамп считает, что США «умирают» из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru