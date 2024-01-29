«Держат за глотку»: Почему Техас не сможет выйти из состава США путем мятежа

«Никакого выхода Техаса не будет. Дезинтеграционные процессы есть в любом государстве, вопрос в том, допустят ли элиты государства эти процессы наружу. Понятно, что в результате возможного распада США все эти элиты потеряют все: мировое господство, капиталы, влияние. Потеряют и республиканцы, и демократы, и тот же Техас. Поэтому этот истеблишмент не позволит этого сделать, тем более, что у США есть разветвленная сеть военных баз по всему миру. Они держат за глотку полмира, а тут не смогут оказать давление на Техас? Вряд ли это возможно. Будут подавлять в случае чего-то экстраординарного… Пока же это история условно предвыборная», - сказал Блохин.

Он отметил, что ситуация на границе Техаса и Мексики является «репетицией» президентских выборов в США. По словам Блохина, республиканцы используют тему Техаса для того, чтобы оказать давление на американского лидера Джо Байдена.

«Эту ситуацию нужно условно рассматривать как предвыборную историю. Это такого рода репетиция перед выборами. Отчасти это демонстрация силы со стороны республиканцев, консерваторов, которые понимают, что главный кандидат в президенты – это Дональд Трамп. И если бы выборы были завтра, то Трамп бы их выиграл по рейтингам и прочему. Поэтому они дают сигнал: «Ребята, вы с нами не шутите, как в прошлый раз со всяким голосованием по почте, фальсификацией и так далее. В любой момент мы единая сила и все как кулак в момент консолидируемся!». Мы видим, как республиканцы используют эту тему как раз для оказания давления на Джо Байдена. Тем более, что в трамповской повестке жесткая миграционная политика является одним из ключевых элементов», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о «вторжении» и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США «худшей в «мировой истории» и предупредил о возможных терактах в стране. Он заявил о 100-процентной вероятности того, что в США произойдут крупные теракты, и потребовал закрыть границу между южным штатом и Мексикой, передает «Радиоточка НСН».

