МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже. Сообщение ведомства опубликовано на официальном сайте МИД.
Ранее в понедельник Мосгорсуд вынес решение по делу Пола Уилана, гражданина США, а также Великобритании, Ирландии и Канады. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В США этот приговор назвали приговор «чрезмерно суровым» и обвинили РФ в затягивании судебного процесса.
Так, в МИД назвали «абсурдными и необоснованным» претензии по затягиванию дела, отметив, что сам Уилан взял полгода на ознакомление с судебными документами. Также, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, Уилан находился в постоянном контакт с родными и диппредставителями четырех стран, гражданство которых имеет.
Кроме того, в МИД отметили, что в США и других европейских странах за шпионаж можно получить намного более жесткие наказания, в том числе, пожизненное заключение без права помилования.
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