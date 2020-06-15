МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану

Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже. Сообщение ведомства опубликовано на официальном сайте МИД.

Американец Пол Уилан получил 16 лет российской колонии

Ранее в понедельник Мосгорсуд вынес решение по делу Пола Уилана, гражданина США, а также Великобритании, Ирландии и Канады. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В США этот приговор назвали приговор «чрезмерно суровым» и обвинили РФ в затягивании судебного процесса.

Так, в МИД назвали «абсурдными и необоснованным» претензии по затягиванию дела, отметив, что сам Уилан взял полгода на ознакомление с судебными документами. Также, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, Уилан находился в постоянном контакт с родными и диппредставителями четырех стран, гражданство которых имеет.

Кроме того, в МИД отметили, что в США и других европейских странах за шпионаж можно получить намного более жесткие наказания, в том числе, пожизненное заключение без права помилования.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:МИД РФСша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры