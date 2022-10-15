Лавров: В СНГ понимают объективную реальность нового состава России

В комментарии Первому каналу глава МИД указал, что Москва информировала всех партнеров о возможном воссоединении территорий с РФ еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов.



«Никаких вопросов [они] не задают. Все понимают, что это объективная реальность», - приводит слова Лаврова пресс-служба МИД.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли 23-27 сентября, абсолютное большинство жителей регионов поддержало вхождение территорий в состав России. Президент Владимир Путина 4 октября подписал законы, ратифицирующие договоры о принятии четырех регионов в состав РФ.

