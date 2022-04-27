МИД РФ: Освобождение Ярошенко произошло благодаря «дожатию» США

В МИД России заявили, что освобождение Константина Ярошенко произошло благодаря тому, что Соединенные Штаты удалось «дожать», используя заинтересованность Вашингтона в обмене осужденного в РФ Тревора Рида. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Там отметили, что возвращение в Россию Ярошенко является результатом продолжительной скоординированной работы ведомств России.

«Возможность вернуть нашего соотечественника, конечно же, была использована в полной мере», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что будут предпринимать все усилия для того, чтобы освободить всех россиян, попавших в «жернова карательной американской юстиции».

Ранее МИД России сообщил, что американского студента Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицейским при задержании, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке кокаина.

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ФОТО: РИА Новости
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