МИД РФ осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии
Заявления от официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и некоторых западных стран о «фиктивных» и «недействительных» президентских выборах в Белоруссии нельзя воспринимать всерьёз. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве указали, что подобные обвинения от лиц, непосредственно не наблюдавших за проведением голосования, являются «голословными и предвзятыми», а также противоречат здравому смыслу.
«Подобные вбросы являются очередным проявлением «двойных стандартов» «коллективного Запада» и попытками вмешательства во внутренние дела суверенного государства», - заключили в МИД РФ.
Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовали Евросоюзу не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru