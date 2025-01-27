МИД РФ осудил заявления Запада о выборах в Белоруссии

В ведомстве указали, что подобные обвинения от лиц, непосредственно не наблюдавших за проведением голосования, являются «голословными и предвзятыми», а также противоречат здравому смыслу.

«Подобные вбросы являются очередным проявлением «двойных стандартов» «коллективного Запада» и попытками вмешательства во внутренние дела суверенного государства», - заключили в МИД РФ.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовали Евросоюзу не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

