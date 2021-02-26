МИД РФ осудил удар США по Сирии
Москва осуждает удар США по Сирии, действия Вашингтона являются недопустимым нарушением норм международного права, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
По словам источника агентства, удар нанесли по территории суверенного государства, а американцы находятся там для того, чтобы бороться с терроризмом.
США нанесли удар по зданию в Сирии, где находились представители шиитской группировки, погибли несколько человек. Поводом стал недавний обстрел американских сил в Ираке. Президент США Джо Байден отдал приказ нанести авиаудары по объектам проиранских групп «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада»., передает RT.
Действия американских военных были ответом на ракетный обстрел зеленой зоны Багдада 22 февраля. В районе находятся госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США. Две ракеты из трех упали внутри зоны. О пострадавших не сообщалось.
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