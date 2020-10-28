МИД РФ осадил ФРГ за позицию по Договору РСМД

В Министерстве иностранных дел России назвали «абсолютно некорректными» утверждения официального представителя МИД Германии о том, что Москва якобы сама вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой комментарий распространили на Смоленской площади.

Там отметили, что российская сторона не делала никаких шагов по дезавуированию соглашения, в отличие от Соединённых Штатов Америки. Именно действия Вашингтона привели к приостановке действия договора, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

МИД РФ напоминает, что для устранения встречных претензий Москва выдвинули целый ряд предложений, воплощение в жизнь которых, дало бы возможность сохранить ДРСМД.

На Смоленской площади также обратили внимание, что в своё время Берлин настойчиво требовал от Москвы демонстрации ракеты 9М729, к которой у США были претензии. Однако, когда показ был организован, ФРГ утратила интерес к этой теме.

Причём МИД РФ констатирует повторение ситуации, когда Берлин априори отказывается рассматривать в конкретной плоскости инициативу президента РФ Владимира Путина о вариантах снятия существующих озабоченностей.

Как отмечает RT, в МИД подчеркнули, что Москва открыта к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД.

