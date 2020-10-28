МИД РФ осадил ФРГ за позицию по Договору РСМД
В Министерстве иностранных дел России назвали «абсолютно некорректными» утверждения официального представителя МИД Германии о том, что Москва якобы сама вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой комментарий распространили на Смоленской площади.
Там отметили, что российская сторона не делала никаких шагов по дезавуированию соглашения, в отличие от Соединённых Штатов Америки. Именно действия Вашингтона привели к приостановке действия договора, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.
МИД РФ напоминает, что для устранения встречных претензий Москва выдвинули целый ряд предложений, воплощение в жизнь которых, дало бы возможность сохранить ДРСМД.
На Смоленской площади также обратили внимание, что в своё время Берлин настойчиво требовал от Москвы демонстрации ракеты 9М729, к которой у США были претензии. Однако, когда показ был организован, ФРГ утратила интерес к этой теме.
Причём МИД РФ констатирует повторение ситуации, когда Берлин априори отказывается рассматривать в конкретной плоскости инициативу президента РФ Владимира Путина о вариантах снятия существующих озабоченностей.
Как отмечает RT, в МИД подчеркнули, что Москва открыта к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- Оппозиция создаст в Белоруссии антикризисное управление
- НКР заявила об уничтожении огневых точек Азербайджана
- США объявили о готовности развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе
- США назвали условия продления договора СНВ-III
- Армения заявила об особой роли России в урегулировании Карабахского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru