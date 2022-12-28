МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Литвы

Отмечается, что литовской стороне был заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе. Так, объявление литовского дипломата персоной нон грата стало ответом на подобные действия.

Ранее, 1 декабря, МИД балтийской республики сообщил о высылке одного из сотрудников посольства России «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

