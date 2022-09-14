Литва уточнила список россиян, которых пустит в страну

Правительство Литвы установило список граждан России, которых пустит в страну вне введенного запрета на въезд, сообщает ТАСС.

В частности, въехать в Литву смогут российские дипломаты, оппозиционеры, работники компаний-перевозчиков, а также члены семей тех лиц, которые могут представить действующий вид на жительство. Уточняется, что каждый пропуск в Литву будет оцениваться в индивидуальном порядке.

Литва 13 сентября решила закрыть в общем порядке въезд в страну для граждан России, даже если у них на руках есть действующая шенгенская виза. Норма вступает в силу 19 сентября.

