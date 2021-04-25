В МИД Турции вызван посол США после признания геноцида армян

По его словам, «послу была выражена жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его».

Как сообщалось, посольство и консульства США в Турции объявили, что будут закрыты 26 и 27 апреля в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов на фоне признания американским президентом геноцида армян.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Этот шаг раскритиковали в Анкаре.

