В МИД Турции вызван посол США после признания геноцида армян
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции, где ему заявили протест по поводу признания президентом США Джо Байденом геноцида армян, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.
По его словам, «послу была выражена жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его».
Как сообщалось, посольство и консульства США в Турции объявили, что будут закрыты 26 и 27 апреля в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов на фоне признания американским президентом геноцида армян.
Напомним, глава Белого дома Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Этот шаг раскритиковали в Анкаре.
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