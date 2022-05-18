МИД РФ объявил о высылке 34 французских дипломатов

Решение французских властей о высылке из страны 41 российского дипломата наносит серьёзный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству, говорится в заявлении МИД РФ.

Двух сотрудников посольства Финляндии в Москве объявили персонами нон грата

В ведомстве отметили, что послу Франции Пьеру Леви был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями французских властей.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД РФ был вызван посол Румынии Кристиан Истрате, которому вручили ноту об объявлении персонами нон грата сотрудников румынского диппредставительства в Москве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВысылкаДипломатыФранцияМИД РФ
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