МИД РФ объявил о высылке 34 французских дипломатов

В ведомстве отметили, что послу Франции Пьеру Леви был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями французских властей.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД РФ был вызван посол Румынии Кристиан Истрате, которому вручили ноту об объявлении персонами нон грата сотрудников румынского диппредставительства в Москве, сообщает RT.