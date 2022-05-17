Двух сотрудников посольства Финляндии в Москве объявили персонами нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило, что из России будут высланы два сотрудника посольства Финляндии в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на выдворение из Финляндии двух российских дипломатов, в связи с чем финскому послу в Москве Антти Хелантерю был заявлен решительный протест.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС», - заявили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили «конфронтационный курс Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
Ранее в МИД РФ был вызван посол Румынии Кристиан Истрате, которому вручили ноту об объявлении персонами нон грата сотрудников румынского диппредставительства в Москве, сообщает RT.
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