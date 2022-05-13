МИД РФ объявил десятерых румынских дипломатов персонами нон грата
Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в РФ Кристиан Истрате был вызван в российский МИД, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников румынского диппредставительства в Москве.
В МИД РФ пояснили, что это ответная мера на высылку из Румынии десятерых российских дипломатов.
Ранее МИД Румынии объявил о высылке из страны сотрудников посольства России в Бухаресте, сообщает RT.
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