МИД РФ объявил десятерых румынских дипломатов персонами нон грата

Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в РФ Кристиан Истрате был вызван в российский МИД, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Болгарии в Москве

В сообщении говорится, что ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников румынского диппредставительства в Москве.

В МИД РФ пояснили, что это ответная мера на высылку из Румынии десятерых российских дипломатов.

Ранее МИД Румынии объявил о высылке из страны сотрудников посольства России в Бухаресте, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РумынияРоссияДипломатыВысылкаМИД РФ
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