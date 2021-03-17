МИД РФ обвинил НАТО в деформировании системы безопасности Европы
Именно НАТО деформировала систему безопасности в Европе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в ответ на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об угрозах со стороны РФ, пишет ТАСС.
Призыв НАТО обсудить ситуацию на Украине в рамках Совета Россия - НАТО Глушко назвал бессмысленным.
Замглавы МИД подчеркнул, что у заседаний Совета Россия - НАТО должен быть практический смысл. По его словам, для этого к обсуждению нужно привлекать военных со стороны ВС РФ и Организации Североатлантического договора.
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