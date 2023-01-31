Стало известно о подготовке Нацгвардии США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

Американские военные готовы вступить в конфликт с российскими или китайскими силами в случае, если разгорится противостояние Пекина, Москвы и союзников Вашингтона по НАТО. Издание напоминает, что в этом регионе также действуют союзники США по НАТО, такие, как Норвегия, которых американские власти будут обязаны поддержать в случае конфронтации.

В январе военнослужащие Нацгвардии США провели военные учения в штате Мичиган, призванные оценить навыки американских военных в условиях холода. В тренировках также были задействованы силы специального назначения Латвии.

Россия имеет подавляющее ледокольное преимущество над США в Арктике, однако козырем Вашингтона является авиация, сказал в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

