Стало известно о подготовке Нацгвардии США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике
Национальная гвардия Соединенных Штатов готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, сообщает Military Times.
Американские военные готовы вступить в конфликт с российскими или китайскими силами в случае, если разгорится противостояние Пекина, Москвы и союзников Вашингтона по НАТО. Издание напоминает, что в этом регионе также действуют союзники США по НАТО, такие, как Норвегия, которых американские власти будут обязаны поддержать в случае конфронтации.
В январе военнослужащие Нацгвардии США провели военные учения в штате Мичиган, призванные оценить навыки американских военных в условиях холода. В тренировках также были задействованы силы специального назначения Латвии.
Россия имеет подавляющее ледокольное преимущество над США в Арктике, однако козырем Вашингтона является авиация, сказал в интервью НСН старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- СМИ: Запад безрассуден из-за намерения победить Путина
- Стало известно о подготовке Нацгвардии США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике
- СМИ: Украину ждет поражение через шесть месяцев
- Правительство РФ опубликовало разъяснения к указу об ответе на «нефтяной потолок»
- Макрон: Из поставляемого Украине вооружения не должны наноситься удары по России
- Макрон допустил передачу самолетов Украине
- Рязанский депутат заявил школьникам, что они окажутся на «днище»
- «Яндекс» заявил, что утечка части кода не грозит данным пользователей
- Советник Пушилина анонсировал скорое взятие Артемовска в кольцо
- Лавров заявил, что Россия смогла ограничить последствия санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru