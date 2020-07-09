МИД РФ назвал слухи о «российском следе» в беспорядках в Белграде заказухой

В МИД РФ прокомментировали вброс информации о «российском следе» в беспорядках в сербском Белграде, назвав «низкопробной заказухой». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению внешнеполитического ведомства, это является попыткой негативно повлиять на российско-сербское сотрудничество.

Отметим, что протесты в Белграде начались после решения властей ввести комендантский час из-за неблагоприятно эпидемиологической ситуации. В итоге мирный протест вылился в беспорядки на улицах.

По данным Минздрава страны, более 17,3 тысячи сербов за время пандемии были заражены коронавирусом, 352 человека умерли.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СербияМИД РФ
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