МИД РФ назвал слухи о «российском следе» в беспорядках в Белграде заказухой

В МИД РФ прокомментировали вброс информации о «российском следе» в беспорядках в сербском Белграде, назвав «низкопробной заказухой». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению внешнеполитического ведомства, это является попыткой негативно повлиять на российско-сербское сотрудничество.

Отметим, что протесты в Белграде начались после решения властей ввести комендантский час из-за неблагоприятно эпидемиологической ситуации. В итоге мирный протест вылился в беспорядки на улицах.

По данным Минздрава страны, более 17,3 тысячи сербов за время пандемии были заражены коронавирусом, 352 человека умерли.

