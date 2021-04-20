МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека», - передает РИА Новости слова Захаровой.

Накануне премьер Чехии сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чехия заявила о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Москва назвала эти заявления абсурдными и голословными, а в качестве ответных мер объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, предписав им покинуть территорию России в течение суток.

