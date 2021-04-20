МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом

Ситуация с расследованием взрывов на военных складах складов в Чехии является маразмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что местные власти даже не знали, что склад не используется армией, а сдается частным оружейным компаниям. При этом огромное количество оружия находилось на складах долгое время без контроля со стороны властей.

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«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека», - передает РИА Новости слова Захаровой.

Накануне премьер Чехии сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чехия заявила о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Москва назвала эти заявления абсурдными и голословными, а в качестве ответных мер объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, предписав им покинуть территорию России в течение суток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияМИД РФ
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