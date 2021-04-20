МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом
Ситуация с расследованием взрывов на военных складах складов в Чехии является маразмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что местные власти даже не знали, что склад не используется армией, а сдается частным оружейным компаниям. При этом огромное количество оружия находилось на складах долгое время без контроля со стороны властей.
«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека», - передает РИА Новости слова Захаровой.
Накануне премьер Чехии сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чехия заявила о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Москва назвала эти заявления абсурдными и голословными, а в качестве ответных мер объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, предписав им покинуть территорию России в течение суток.
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