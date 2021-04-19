Премьер Чехии: Взрывы во Врбетице не были актом гостерроризма

«Это было нападение агентов ГРУ (Главного разведывательного управления - прим. ред.) на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием», — цитирует чешского премьера РИА Новости.

Бабиш подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

Чехия 17 апреля объявила о выдворении из страны 18 российских дипломатов после заявлений о причастности спецслужб России к взрывам во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Москва назвала эти заявления абсурдными и голословными, и в качестве ответных мер объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, предписав им покинуть территорию России в течение 24 часов.

