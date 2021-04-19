Премьер Чехии: Взрывы во Врбетице не были актом гостерроризма
Взрывы на складе боеприпасов в чешской Врбетице не были актом государственного терроризма, заявил на брифинге премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
«Это было нападение агентов ГРУ (Главного разведывательного управления - прим. ред.) на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием», — цитирует чешского премьера РИА Новости.
Бабиш подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.
Чехия 17 апреля объявила о выдворении из страны 18 российских дипломатов после заявлений о причастности спецслужб России к взрывам во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. Москва назвала эти заявления абсурдными и голословными, и в качестве ответных мер объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, предписав им покинуть территорию России в течение 24 часов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Премьер Чехии: Взрывы во Врбетице не были актом гостерроризма
- Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена
- Девушка упала с моста в реку в центре Москвы
- Аналитики оценили эффект от санкций США против российского госдолга
- Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии
- ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок на YouTube
- Власти Праги потребовали от посольства РФ освободить полгектара занимаемой земли
- ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса
- Песков исключил контакты Путина и Байдена на саммите по климату
- Журова допускает, что Олимпиады будут проходить без зрителей на трибунах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru