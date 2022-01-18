МИД РФ назвал предложения по безопасности призывом к НАТО «включить голову»
Предложения Москвы по гарантиям безопасности строятся на принципах взаимности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
Также они являются призывом к странам Североатлантического альянса «включить голову».
«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал дипломат, пишет «Коммерсант».
По словам замглавы, российская сторона не угрожает странам НАТО, а хочет предостеречь Запад с помощью своих предложений. Россия четко изложила свою позицию и теперь ждет честной реакции в ответ.
Грушко также сообщил, что НАТО беспочвенно пытается обвинить Россию в желании восстановить зоны своего влияния в мире по средствам предложений о гарантиях безопасности.
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