МИД РФ назвал предложения по безопасности призывом к НАТО «включить голову»

Также они являются призывом к странам Североатлантического альянса «включить голову».

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал дипломат, пишет «Коммерсант».

По словам замглавы, российская сторона не угрожает странам НАТО, а хочет предостеречь Запад с помощью своих предложений. Россия четко изложила свою позицию и теперь ждет честной реакции в ответ.

Грушко также сообщил, что НАТО беспочвенно пытается обвинить Россию в желании восстановить зоны своего влияния в мире по средствам предложений о гарантиях безопасности.

