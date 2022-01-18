МИД РФ назвал предложения по безопасности призывом к НАТО «включить голову»

Предложения Москвы по гарантиям безопасности строятся на принципах взаимности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

Столтенберг рассказал о причине расширения НАТО на восток

Также они являются призывом к странам Североатлантического альянса «включить голову».

«Наши предложения — это апелляция к здравому смыслу, призыв включить голову и сделать шаги, которые объективно требуются, чтобы отвести нынешнюю ситуацию в области безопасности от опасной черты», — сказал дипломат, пишет «Коммерсант».

По словам замглавы, российская сторона не угрожает странам НАТО, а хочет предостеречь Запад с помощью своих предложений. Россия четко изложила свою позицию и теперь ждет честной реакции в ответ.

Грушко также сообщил, что НАТО беспочвенно пытается обвинить Россию в желании восстановить зоны своего влияния в мире по средствам предложений о гарантиях безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МИД РФНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры