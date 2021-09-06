«При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, в документах «Минского пакета» нет ничего об обязательствах России. «А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет», — добавила Захарова.

Ранее в пресс-службе посольства США на Украине призвали Москву «полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц».

Напомним, российский сенатор Сергей Цеков считает, что США является разжигателем локальных конфликтов. Украинцы, по его мнению, уже пострадали от американского вмешательства.

