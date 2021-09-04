Минские соглашения: Украинская безответственность поражает россиян и европейцев
Попытка Украины сняться с «крючка» Минских соглашений вызывает осуждение в России и в Европе.
конфликтов. Украинцы, по его мнению, уже пострадали от американского вмешательства. Он также упрекнул власти Киева, которые не исполняют Минские соглашения из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы. Так член Совфеда прокомментировал заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который считает, что Киев снялся с «крючка» Минских соглашений.
Сенатор сделал вывод, что на Украине не выполнены главные условия Донбасс так и не получил особый статус, закрепленный в конституции.
«Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов», - сделал вывод Цеков.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров упрекнул Арестовича в безответственности в беседе с RT.
«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий на Донбассе. Если Украина действительно хочет мира, она должна следовать Минским соглашениям неукоснительно, а не пытаться из них выйти или вовлечь новые страны», — считает сенатор.
«Американцы не будут таскать каштаны из огня для Украины», резюмировал Джаборов и высказал надежду на то, что страны-гаранты выработают общие критерии, которые позволят заставить Украину исполнять Минские соглашения.
Выполнение Минских соглашений Украиной обсуждают даже читатели французской газеты Le Figaro. По мнению многих, Украина сама не придерживается договоренностей, прежде всего, о предоставлении жителям Донбасса автономии в некоторых областях, сообщает РИА Новости.
«Единственное, что сделал Киев, это отменил статус русского языка в качестве государственного, поэтому на фоне постоянных призывов европейских стран к уважению прав меньшинств Украина вообще кажется глухой и слепой к тому, что происходит внутри страны», – пишет pck.
«А разве Украина не добилась военной помощи от США во время визита дежурного комика в Белый дом? Стало быть, и Россия может оказать поддержку Донбассу», –считает Moquette.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Арестовичем сравнением Украины с рыбой на сковородке.
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