Минские соглашения: Украинская безответственность поражает россиян и европейцев

Сенатор сделал вывод, что на Украине не выполнены главные условия Донбасс так и не получил особый статус, закрепленный в конституции.

«Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов», - сделал вывод Цеков.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров упрекнул Арестовича в безответственности в беседе с RT.