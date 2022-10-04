МИД РФ: Изучение украинского языка не будет под запретом в новых регионах
Изучение украинского и других языков не будет под запретом в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«В договорах написано, что государственный язык — русский», - приводит ТАСС слова дипломата.
Иванов также уточнил, что изучение тех или иных языков указанные регионы будут определять самостоятельно.
Ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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