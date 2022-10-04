МИД РФ: Изучение украинского языка не будет под запретом в новых регионах

Изучение украинского и других языков не будет под запретом в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Песков: Референдумов по вопросу о границах новых территорий не планируется

«В договорах написано, что государственный язык — русский», - приводит ТАСС слова дипломата.

Иванов также уточнил, что изучение тех или иных языков указанные регионы будут определять самостоятельно.

Ранее, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении к РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонДНРЛНРРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры