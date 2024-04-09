МИД РФ: государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году

В ведомстве отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал прибытие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пекин «в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего госвизита» российского лидера.

Также китайский лидер «дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений», и обозначил готовность Пекина к наращиванию всеобъемлющего партнёрства с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Лаврова в Китай можно рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне, сообщает RT.

