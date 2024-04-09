МИД РФ: государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится в 2024 году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал прибытие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пекин «в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего госвизита» российского лидера.
Также китайский лидер «дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений», и обозначил готовность Пекина к наращиванию всеобъемлющего партнёрства с Москвой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Лаврова в Китай можно рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель осудил атаки беспилотников на Запорожскую АЭС
- Депутат Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту
- Минэнерго опровергло информацию о якобы поставка казахстанского бензина в РФ
- В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных регионов
- СКР обвинил украинскую Burisma в финансировании терактов в России
- Наследников погибших от обстрелов со стороны Украины освободят от уплаты пошлин
- МВД установило личность стрелявшего в полицейских в Щелково наркодилера
- Россиянам спрогнозировали рост цен на поездки в такси
- Госдума приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
- Илон Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной войны» на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru